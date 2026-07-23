Москва23 июлВести.В Туве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза произошел пожар и взрыв, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает МВД республики.
Авария случилась в Пий-Хемском районе на 780 км федеральной автодороги Р-257 "Енисей", где произошло столкновение легкового Audi А6 с бензовозом.
В результате ДТП легковой автомобиль Audi загорелся и взорвался. Погиб водительуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются точные причины ДТП.