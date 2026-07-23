В ДТП с бензовозом в Туве загорелся и взорвался легковой Audi, водитель погиб

Пожар и взрыв произошли в Туве в ДТП с бензовозом, один человек погиб В ДТП с бензовозом в Туве загорелся и взорвался легковой Audi, водитель погиб

Москва23 июл Вести.В Туве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза произошел пожар и взрыв, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает МВД республики.

Авария случилась в Пий-Хемском районе на 780 км федеральной автодороги Р-257 "Енисей", где произошло столкновение легкового Audi А6 с бензовозом.

В результате ДТП легковой автомобиль Audi загорелся и взорвался. Погиб водитель уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются точные причины ДТП.