Москва6 октВести.Житель Приморского края получил 2,5 года условно за кражу из здания средней общеобразовательной школы села Золотая Долина, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в мессенджере МАХ.
Так, в марте 2026 года подсудимый незаконно проник в школьное помещение через окно на первом этаже и похитил ноутбуки и колонку на общую сумму более 33 000 рублей. Некоторые предметы впоследствии вернули владельцам, часть похищенного была сдана в магазин и продананаписали в пресс-службе
Фигурант частично признал вину, согласился с оглашенными в судебном заседании признательными показаниями. За совершенное деяние он получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.