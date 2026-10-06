Приморец получил условный срок за кражу из школы техники на 33 тысячи рублей

Приговор по делу о краже в школе вынесен в Приморье Приморец получил условный срок за кражу из школы техники на 33 тысячи рублей

Москва6 окт Вести.Житель Приморского края получил 2,5 года условно за кражу из здания средней общеобразовательной школы села Золотая Долина, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в мессенджере МАХ.

Так, в марте 2026 года подсудимый незаконно проник в школьное помещение через окно на первом этаже и похитил ноутбуки и колонку на общую сумму более 33 000 рублей. Некоторые предметы впоследствии вернули владельцам, часть похищенного была сдана в магазин и продана написали в пресс-службе

Фигурант частично признал вину, согласился с оглашенными в судебном заседании признательными показаниями. За совершенное деяние он получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.