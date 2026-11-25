Песков: на совещании по ТЭК досрочный выход РФ с газового рынка ЕС не обсуждался

Путин не обсуждал на первой за 8 лет комиссии по ТЭК уход РФ с газового рынка ЕС Песков: на совещании по ТЭК досрочный выход РФ с газового рынка ЕС не обсуждался

Москва25 ноя Вести.На заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности под председательством президента России Владимира Путина вопрос возможного досрочного выхода РФ с газового рынка Евросоюза (ЕС) не обсуждался.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет. Это не обсуждали заявил Песков

Прошедшая 24 ноября встреча стала первой за восемь лет – в предыдущий раз комиссия собиралась в 2018 году.

Заседание прошло в обновленном составе: в комиссию вошли замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров, председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, предприниматель Вагит Алекперов, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, заместитель председателя правительства – министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, зампред Госдумы Александр Бабаков, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, вице-премьер и полпред президента в ДФО Олег Кожемяко, вице-премьер Андрей Никитин и вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова.

Члены комиссии по ТЭК обсудили ситуацию на российском и мировом топливном рынках. Путин отметил, что даже на фоне сложной геополитической обстановки российские компании занимают ведущие позиции на мировых энергетических рынках.

Ранее Путин напомнил сделке по дизелю в контексте действий РФ в сфере ТЭК.