Песков: Путину несколько раз в сутки докладывают об атаках ВСУ на регионы РФ

Путин несколько раз в сутки получает сводки об атаках ВСУ на российские регионы Песков: Путину несколько раз в сутки докладывают об атаках ВСУ на регионы РФ

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин несколько раз в сутки получает сводки обо всех происшествиях, связанных с атаками Киева на регионы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки обо всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию сказал Песков журналистам

Ранее Путин заявил, что Россия знает, чем завершится конфликт на Украине, однако публично раскрывать этого не намерена и продолжит последовательно добиваться поставленных целей.