Москва27 апрВести.Президент России Владимир Путин несколько раз в сутки получает сводки обо всех происшествиях, связанных с атаками Киева на регионы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки обо всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информациюсказал Песков журналистам
Ранее Путин заявил, что Россия знает, чем завершится конфликт на Украине, однако публично раскрывать этого не намерена и продолжит последовательно добиваться поставленных целей.