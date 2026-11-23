Москва23 нояВести.Семь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" российских войск в Запорожской области за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны Российской Федерации.
Семь ЗРК ВСУ в 2026 году уничтожил один из расчетов барражирующего боеприпаса "Ланцет" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в Запорожской областиговорится в сообщении
Ранее российские "Ланцеты" пустили на дно в Черном море безэкипажные катера армии киевского режима.