06:14 23 ноября 2026 Максим Алешин Силовые структуры

Расчет "Ланцета" за год поразил семь комплексов "Бук" ВСУ в Запорожской области Семь "Буков" ВСУ были уничтожены расчетом "Ланцета" в Запорожской области за год