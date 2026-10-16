Российские военные поразили за неделю 15 судов с грузами для ВСУ в Черном море

Российские войска за неделю подбили 15 судов, работавших на ВСУ Российские военные поразили за неделю 15 судов с грузами для ВСУ в Черном море

Москва16 окт Вести.Российские войска за неделю поразили 15 сухогрузов, которые были задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что за прошедшую неделю ВС РФ вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые принимали, хранили и распределяли грузы военного назначения.

В течение недели поражены 15 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ уточняется в сообщении

Ранее ВС РФ при помощи беспилотников "Герань-4" ударили по двум сухогрузам в акватории Бугского лимана и в порту Черноморск.