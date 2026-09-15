Два пациента получили российскую вакцину от рака кожи

Российскую вакцину от меланомы ввели двум пациентам Два пациента получили российскую вакцину от рака кожи

Москва15 сен Вести.Российскую вакцину от рака кожи получили уже два пациента, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф​​​. Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, онковакцина разработана пока только против меланомы.

Это один тип опухолей… И в этом году мы двум пациентам ее уже ввели сказал Логунов на марафоне "Знание.Первые", который состоялся в рамках Международного фестиваля молодежи

Впервые в клинической практике персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" поставили в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи в апреле текущего года. Вакцина создана при сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".