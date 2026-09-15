Москва15 сенВести.Российскую вакцину от рака кожи получили уже два пациента, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.
По его словам, онковакцина разработана пока только против меланомы.
Это один тип опухолей… И в этом году мы двум пациентам ее уже ввелисказал Логунов на марафоне "Знание.Первые", который состоялся в рамках Международного фестиваля молодежи
Впервые в клинической практике персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" поставили в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи в апреле текущего года. Вакцина создана при сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".