Москва20 ноя Вести.Россия перевела Управлению ООН по контртерроризму более $7 миллионов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя генсекретаря ООН, глава Управления ООН по контртерроризму Александр Зуев в интервью ТАСС.

Россия - значимый донор: не самый крупный донор нашего Управления, но один из основных. Мы уже получили от России более 7 миллионов долларов США именно на наши глобальные и региональные контртеррористические программы отметил он

Ранее начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев сообщил, что базы данных Интерпола содержат информацию о более чем 130 тыс. лиц, которые причастны к терроризму и экстремизму.