Россиянам дали совет по прохождению досмотра в аэропорту при вывозе золота Юрист Георгиева рассказала, как обезопасить себя при вывозе золота за рубеж

Москва2 июн Вести.При вывозе золота в слитках за границу необходимо потребовать от сотрудника аэропорта привлечения двух понятых при личном досмотре и обязательно вести видеозапись процесса. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказала юрист Алла Георгиева.

Эксперт порекомендовала записать фамилию сотрудника воздушной гавани, а также зафиксировать время каждой из процедур досмотра.

Если действительно у человека есть все документы, есть заполненная декларация, есть все разрешения, и он считает, что он прав, просить нужно будет сотрудника, чтобы, во-первых, привлекли двух понятых, потому что личный досмотр он всегда должен быть в составе с понятыми. И желательно, конечно, вести видеозапись. Данная запись и понятые будут указаны в протоколе, но можно еще самому фиксировать: кто остановил, указать себе в своих записях фамилию сотрудника, в какое время остановка была, в какое время закончена вся эта процедура заполнения документов пояснила Георгиева

С 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз из России за границу золота в слитках общим весом более 100 грамм. При вывозе боле 100 грамм драгметалла необходимо соблюсти два условия: получить разрешение в Федеральной пробирной палате и воспользоваться для вылета за рубеж одним из четырех аэропортов - столичных Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи во Владивостоке.