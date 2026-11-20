Юрист Сабитова: отказ от беседы с участковым не является правонарушением

Россиянам рассказали, можно ли отказаться от общения с участковым Юрист Сабитова: отказ от беседы с участковым не является правонарушением

Москва20 ноя Вести.Если участковый уполномоченный полиции совершает поквартирный обход в профилактических целях, граждане России вправе отказаться от беседы с ним. Об этом РИА Новости сообщила юрист Евгения Сабитова.

По ее словам, периодичность таких обходов регламентируется только ведомственными актами МВД, а для гражданина отказ от общения с представителем полиции не повлечет юридической ответственности.

Участковый вправе совершать профилактический обход – поквартирный обход своей территории: знакомство с жильцами, разъяснение правил безопасности, выявление противоправного поведения. Периодичность федеральным законом не установлена и регулируется ведомственными актами МВД, при этом отказ от беседы с участковым правонарушением не является сказала юрист

Эксперт отметила, что получить информацию об участковом уполномоченном полиции, который отвечает за конкретную территорию, можно на сайте местного управления МВД. Также эти сведения размещаются на стенах подъездов, в дежурной части полиции или в участковом пункте.

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