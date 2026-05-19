Сфотографировавшийся с Путиным китаец Пэн Пай рассказал о встрече в 2000 году Китайский инженер Пай, который в детстве видел Путина, рассказал о новой встрече

Москва19 мая Вести.Китайский инженер Пэн Пай поделился своими впечатлениями от повторной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которую он ждал более четверти века. Об этом сообщает телеканал RT.

История Пэн Пая началась в 2000 году, когда он, будучи ребенком, участвовал в церемонии встречи российского лидера во время его первого официального визита в Китай.

Спустя 26 лет мужчине снова удалось увидеть главу российского государства в ходе его текущей поездки в КНР. Пэн Пай охарактеризовал это событие как исключительную удачу, масштаб которой, по его мнению, многократно превосходит простое стечение обстоятельств.

Инженер признался, что на протяжении всех этих лет сохранял мечту о новой личной встрече с Путиным. Он отметил, что хотел бы лично засвидетельствовать президенту свое почтение. В частности, он подчеркнул, что спустя десятилетия российский лидер по-прежнему сохраняет энергичность и величественность.

При этом Пэн Пай с долей иронии добавил, что сам он за прошедшее время прошел путь трансформации из маленького мальчика во взрослого и несколько прибавившего в весе мужчину.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.