Москва9 июл Вести.Освобождение российскими войсками Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) меняет ритм боевых действий, открывая путь к Краматорску и Славянску. Об этом пишет хорватское издание Advance.

Подчеркивается, что освобождение города открывает ВС РФ путь к Краматорску и Славянску

Взятие Константиновки – одно из тех событий, которые меняют ритм конфликта, даже когда он продолжается в том же изнурительном режиме. говорится в материале

Как отмечается, бойцы ВС РФ, освободив Константиновку, лишили ВСУ важного логистического узла.

На востоке продолжается более медленный, но судьбоносный процесс – разрушение украинского оборонительного пояса. говорится в материале

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские боевики превратили Константиновку в "настоящую крепость". Освобождение города он назвал важнейшим событием для республики

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку.