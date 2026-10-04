Российские военные сбили 1222 беспилотника ВСУ в зоне СВО за сутки

Средства ПВО сбили за сутки 1222 дрона ВСУ и три снаряда HIMARS в зоне СВО Российские военные сбили 1222 беспилотника ВСУ в зоне СВО за сутки

Москва4 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1 222 украинских беспилотника самолетного типа в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа сообщили в оборонном ведомстве

По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции российские силы уничтожили 284 вертолета, 674 самолета, 31 121 танк, 252 053 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса и другую боевую бронированную технику.

Также уничтожены 36 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 784 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также 73 568 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны РФ сообщало о намерении усилить удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других регионах Украины.