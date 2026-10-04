Москва4 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1 222 украинских беспилотника самолетного типа в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типасообщили в оборонном ведомстве
По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции российские силы уничтожили 284 вертолета, 674 самолета, 31 121 танк, 252 053 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса и другую боевую бронированную технику.
Также уничтожены 36 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 784 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также 73 568 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны РФ сообщало о намерении усилить удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других регионах Украины.