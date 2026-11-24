Суд Киева оставил под стражей медика, задержанную за "препятствие ВСУ" "Время.ua": суд оставил под стражей медика, задержанную за "препятствие ВСУ"

Москва24 ноя Вести.Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 2 января медика Валентину Молодую, задержанную за "препятствие деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ)". Об этом пишет украинское издание "Время.ua" со ссылкой на телеканал "Эспрессо".

Уточняется, что суд рассмотрел жалобу защиты фигурантки столкновений в петропавловской Борщаговке и не изменил меру пресечения, исключив возможность внесения залога.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Валентине Молодой, она будет под стражей до 2 января отмечается в Telegram-канале издания

По словам адвоката Молодой, подозрения не доказаны, а риск будущих преступлений с ее стороны надуман.

Медика скорой помощи Валентину Молодую подозревают в препятствовании деятельности военных и разглашении данных о расположении ВСУ. По версии следствия, 30 октября она вступила в сговор для блокирования работы подразделения Нацгвардии и помощи военным в уходе в самовольное оставление части. Также Молодая якобы предоставляла услуги "экстренной эвакуации" из ТЦК или воинских частей на машине скорой помощи.