Суд в Москве заочно лишил статуса трех адвокатов, уехавших из России

Москва10 апр Вести.Хамовнический районный суд Москвы 10 апреля удовлетворил иск Минюста и заочно лишил статуса трех адвокатов, более двух лен скрывающихся за границей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о Алексее Басистове, Дмитрии Проводине и Юлии Тае, состоявших в бюро "Бартолиус".

Суд удовлетворил иск и прекратил статус Басистову А.Е., Проводину Д.Н. и Таю Ю.В., более двух лет скрывающимся за границей Российской Федерации говорится в сообщении

Отмечается, что в своем иске Минюст требовал признать незаконным решение Совета Адвокатской палаты города Москвы, принятого по дисциплинарному делу в отношении уехавших адвокатов.