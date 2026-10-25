Трамп назвал сильной республиканскую "скамейку запасных" на выборах в 2028 году

Трамп: республиканцы имеют сильную "скамейку запасных" на выборах в 2028 году Трамп назвал сильной республиканскую "скамейку запасных" на выборах в 2028 году

Москва25 окт Вести.Республиканская партия имеет сильную "скамейку запасных" для президентских выборов в 2028 году, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Пока рано говорить о том, кто пойдет на следующие президентские выборы от республиканцев, отметил Трамп.

Я мог бы вам сказать, но пока немного рано. У нас сильная скамейка запасных. У них [демократов] ее нет пояснил Трамп

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее подчеркнул, что пока не принял решения, баллотироваться ли на пост президента США в 2028 году.