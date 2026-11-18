Москва18 нояВести.В Саратове трамвай сбил женщину-пешехода, пострадавшая доставлена в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло утром 18 ноября, в среду, на улице 50 лет Октября.
Водитель трамвая (маршрут 3) - мужчина 1979 года рождения допустил наезд на пешехода - женщину 1953 года рождения. В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавшей и степени полученных ею травм нет.
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.