С главным тренером сборной Испании по футболу продлили контракт до 2030 года

Тренер сборной Испании продлил контракт после завоевания титула чемпионов мира С главным тренером сборной Испании по футболу продлили контракт до 2030 года

Москва16 сен Вести.Королевская федерация испанского футбола (RFEF) продлила контракт с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте. Об этом сообщает As со ссылкой на президента RFEF Рафаэля Лусана.

Новое соглашение с 65-летним специалистом рассчитано до 2030 года. Его нынешний контракт истекал по завершении чемпионата Европы 2028 года.

Де ла Фуэнте возглавил сборную в декабре 2022 года и привел ее к золотым медалям на Евро-2024 и прошедшем этим летом чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Также под его руководством испанские футболисты выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2022/23.