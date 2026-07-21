Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя фурами в Кузбассе

Три фуры и легковушка столкнулись в Кузбассе, есть погибший и пострадавшие Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя фурами в Кузбассе

Москва21 июл Вести.Три фуры и легковой автомобиль столкнулись на 329-м километре автодороги федерального значения Р-255 "Сибирь", в ДТП погиб один человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Трагедия произошла в 15.12 вторника, 21 июля.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Из них 1 человек погиб, 3 человека госпитализированы, еще 1 человеку медицинская помощь оказана на месте аварии говорится в публикации

Подробности не приводятся.

К месту аварии прибыли пять сотрудников МЧС России и одна единица техника, а также бригада скорой помощи и полиция.