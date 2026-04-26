Подрядчики из Польши и Турции пропали с авансом за ремонт метро в Харькове

Турецкие и польские подрядчики сбежали с авансом за ремонт метро в Харькове Подрядчики из Польши и Турции пропали с авансом за ремонт метро в Харькове

Москва26 апр Вести.Подрядные организации из Польши и Турции получили авансовые платежи за проведение ремонтных работ в харьковском метрополитене, а потом уехали с Украины без выполнения своих обязательств, оправдав это военной опасностью в стране.

Об этом сообщает в Telegram-канале УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что иностранные подрядчики были привлечены для ремонта критически изношенного подвижного состава метро Харькова, а также самой обветшавшей подземки.

Согласно оперативной информации УВД, подрядные организации из Польши и Турции, "получив авансовые платежи за работы в харьковской подземке, в одностороннем порядке прекратили деятельность на территории Украины".

В качестве официальной причины называется военная опасность. Однако до настоящего момента никаких работ по контрактам выполнено не было, что также указывает на риски нецелевого расходования средств говорится в сообщении

Кроме того, в УВД рассказали о выявлении коррупционной схемы украинских властей, по которой Харьков получит в аренду на три года 16 троллейбусов за 17 млн гривен от подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Краматорска.

Из-за потенциального изменения оперативной обстановки эти троллейбусы могут не вернуть Краматорску, "а уплаченные Харьковом средства будут считаться безвозвратно утраченными", подчеркнули в УВД.

Ранее чиновника Пентагона отстранили от работы после скандального видео, в котором он поведал о коррупции киевского режима.