Санкции ЕС против военных РФ и ветеранов СВО ударят по туризму в Европе

Туристическая отрасль Евросоюза пострадает из-за русофобии Брюсселя Санкции ЕС против военных РФ и ветеранов СВО ударят по туризму в Европе

Москва13 июл Вести.Запрет Брюсселя на въезд в Европу для военных РФ и ветеранов СВО негативно отразится на туристической отрасли некоторых стран ЕС. Такое мнение ИС "Вести" озвучил ректор Государственного университета по землеустройству Александр Линников.

Он добавил, что новые ограничения на въезд в ЕС предоставят властям государств, отличающихся своей русофобской позицией, полномочия принимать решения, которые могут навредить другим членам союза.

Непродуманный декларативный запрет на въезд в Европу российских военных и предполагаемых ветеранов специальной военной операции может резко негативно отразиться на туристической отрасли ряда европейских государств. Речь идет, в частности, о таких востребованных туристических дистинациях, как Италия, Испания и Греция. И, конечно, очередной запрет на въезд россиян под предлогом того, что они могут оказаться военнослужащими либо ветеранами специальной военной операции, предоставляет миграционным властям некоторых государств ЕС, в особенности тех, которые отличаются русофобскими настроениями, высокую степень усмотрения, которая для других государств ЕС нежелательна, поскольку они заинтересованы в сохранении туристического потока из нашей страны объяснил Линников

Ранее сообщалось, что во Франции и Италии не поддержали идею запрета въезда в Европу для участников СВО. Власти двух стран считают, что это может открыть путь к полному запрету на посещение Евросоюза для граждан РФ.