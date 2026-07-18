Уголовное дело возбуждено после ДТП с погибшим на трассе Петербург – Псков

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с большегрузом в Ленобласти Уголовное дело возбуждено после ДТП с погибшим на трассе Петербург – Псков

Москва18 июл Вести.По факту ДТП с участием грузовика в Ленинградской области, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник аварии задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и региону.

Следственным отделом ОМВД России по Лужскому району Ленобласти в отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Виновник аварии задержан в порядке ст. 91 УПК РФ говорится в Telegram-канале ведомства

Столкновение произошло на трассе Санкт-Петербург – Псков днем 17 июля, в пятницу. По версии следствия, 47-летний мужчина за рулем Volvo с полуприцепом при повороте не уступил Audi. После удара иномарка загорелась, она полостью уничтожена огнем. 54-летний водитель погиб на месте.