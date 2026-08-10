Ульянов: политики Франции не уважают своих граждан, говоря о связи РФ с пожарами

Ульянов раскритиковал чиновников Франции, говорящих о причастности РФ к пожарам Ульянов: политики Франции не уважают своих граждан, говоря о связи РФ с пожарами

Москва10 авг Вести.Французские чиновники и журналисты не уважают собственное население, когда заявляют о причастности Москвы к лесным пожарам во Франции.

Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в соцсети Х.

Некоторые французские чиновники и журналисты заявляют, что Россия каким-то образом причастна к лесным пожарам во Франции​​​. Они просто не уважают население собственной страны написал он

Между тем глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции Арно Руссо рассказал, что масштабные пожары и засуха нанесли серьезный удар по французскому сельскому хозяйству. По его словам, фермерам потребуется помощь в размере нескольких миллиардов евро, чтобы компенсировать потери.

Телеканал France 24 в июле сообщил, что мощные лесные пожары уничтожили город Ле-Порж, оставив без жилья 3,5 тысячи человек.