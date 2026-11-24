Москва24 нояВести.В Абхазии с 1 декабря временно запретят проведение моментальных лотерей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Владимир Делба, ограничение будет действовать до принятия профильного закона "О лотереях".
С инициативой о приостановке деятельности лотерейных терминалов выступил генеральный прокурор республики Адгур Агрба по итогам проверок и многочисленных обращений граждан.
В надзорном ведомстве отметили, что круглосуточно работающие аппараты зачастую доступны несовершеннолетним, нарушают общественный порядок возле жилых домов, а также создают повышенные риски развития лудомании и финансовых проблем у населения.