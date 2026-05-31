Москва31 маяВести.В Армении дети проявляют повышенный интерес к русскому языку. Такую тенденцию отметил в беседе с ИС "Вести" руководитель представительства Россотрудничества в республике, директор Русского дома в Ереване Вадим Фефилов.
В Русском доме состоялся II Национальный конкурс-фестиваль школьных спектаклей имени Левона Калантара. За звание лучших боролись спектакли, поставленные на русском языке по сочинениям русских или армянских авторов.
39 школьных театров вызвалось соревноваться. Никто ведь не сможет заставить армянского ребенка играть то, чего не хочется — дети играют на русском языке. Русский язык — это инструмент для армян, и инструмент очень важныйподчеркнул Вадим Фефилов
Репертуар дети выбрали сами, а родители поддерживают это стремление.
У нас есть одинаковые ценности — это наша церковь, наши идеалы, почтение наших родителей и детей. Наша дружба вековаяговорит Татьяна Миносян