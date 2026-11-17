Жительница Брянска, убившая сестру из ревности к мужу, получила 9,5 лет колонии

В Брянске осуждена женщина, убившая сестру из-за ревности к мужу Жительница Брянска, убившая сестру из ревности к мужу, получила 9,5 лет колонии

Москва17 ноя Вести.В Брянске суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, которая убила сестру на почве ревности к своему мужу. Об этом сообщает областная прокуратура.

21 августа 2026 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сестрами на почве ревности к супругу одной из них произошел конфликт. В результате подсудимая нанесла своей сестре не менее 13 ударов кухонным ножом в различные части тела говорится в сообщении

Подсудимая признала свою вину в полном объеме. Суд приговорил ее к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.