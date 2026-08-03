Москва3 авг Вести.Российские военные заявили о перехвате разведывательного беспилотника Tekever AR3 португальского производства в приграничном районе Брянской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета батальона противодействия БПЛА с позывным Призрак.

По его словам, дрон был обнаружен во время выполнения разведывательной задачи. После падения военнослужащие установили, что речь идет о португальском беспилотнике Tekever AR3, с которым ранее им сталкиваться не приходилось.

В наш сектор залетел разведчик противника. Мы удивились, потому что таких еще не видели. У аппарата было другое строение хвоста, крыльев. Когда мы уже приехали на место падения, выяснили, что это португальский разведчик сказал военнослужащий

В батальоне уточнили, что после перехвата аппарат остался целым. Повреждения получил только двигатель, тогда как планер, бортовое оборудование и большая часть конструкции уцелели. Беспилотник передали в научно-исследовательский институт для изучения его конструкции, технических характеристик и инженерных решений.

По словам военнослужащих батальона, перехват выполнялся с помощью специализированного дрона "Лис". После радиолокационного обнаружения цели расчет преследовал Tekever AR3 около 30 минут. Как утверждается, беспилотник маневрировал на высоте около 2,5 тысяч метров со скоростью 90–100 км/ч, однако в итоге был поражен.

Ранее Минобороны отчиталось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 131 украинский беспилотник в ночь на 3 августа.