В Дагестане с 4 по 5 августа действует высший класс пожарной угрозы В низменных районах Дагестана введен режим чрезвычайной пожароопасности

Москва4 авг Вести.В низменных районах Дагестана с 4 по 5 августа установлен пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщает РСЧС республики на платформе MAX.

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса по низменным районам Республики Дагестан с 04 по 05 августа 2026 года говорится в публикации

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона не забывать о мерах безопасности, соблюдать осторожность и внимательность.

В случае возникновения возгорания необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.