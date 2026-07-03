Москва3 июлВести.В Енакиево Донецкой Народной Республики произошло ДТП с участием грузового автомобиля, который сбил 14-летнего подростка. Об этом сообщает МВД по ДНР.

Происшествие случилось 2 июля.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля Howo T5G совершил наезд на 14-летнего пешехода. Подросток получил телесные повреждения

написано в канале министерства

Уточняется, что несовершеннолетний переходил проезжую часть не по пешеходному переходу.

По факту ДТП полиция проводит проверку.