Депутат Колесник: в случае угрозы со стороны НАТО РФ ударит по ядерным объектам

В Госдуме рассказали об основных целях для ударов в случае континентальной войны Депутат Колесник: в случае угрозы со стороны НАТО РФ ударит по ядерным объектам

Москва1 июн Вести.В случае явной угрозы России со стороны НАТО Вооруженные силы РФ в первую очередь будут наносить удары по носителями ядерного оружия. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В беседе с Лентой.ru депутат отметил, что у РФ есть все средства для уничтожения баллистических ракет шахтного базирования во Франции.

Потому что в любом случае война с обычным вооружением перерастает потом в применение тактического оружия, а потом и стратегического. Мы не можем подвергать свою страну такой опасности и подавим эти точки первыми сказал он

Колесник пояснил, что российские военные отслеживают все точки земного шара, где возможно размещение ядерного оружия.

Ранее источник в российском посольстве в Норвегии сообщил, что РФ негативно относится к ядерным миссиям стран НАТО в Европе, которые подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия.