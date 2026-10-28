В Хабаровске задержан подросток, ранивший ножом своего брата Подросток, ранивший ножом своего брата, задержан в Хабаровске

Москва28 окт Вести.В Хабаровске задержан 16-летний подросток, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему старшему брату. Об этом сообщила пресс-служба хабаровской полиции.

Согласно данным ведомства, пострадавший 22-летний молодой человек с ножевым ранением шеи из коммунальной квартиры на улице Аксенова был доставлен в стационар, где ему оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские установили, что ранение причинил его 16-летний брат: родственники поспорили на бытовые темы, и в ходе конфликта подросток взял нож и ударил брата. Известно, что братья проживают с матерью, подозреваемый нигде не учится и не работает говорится в канале полиции Хабаровска в MAX

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В отношении матери готовятся административные материалы о ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего.