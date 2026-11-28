Стоимость квартир в Кишиневе выросла на 61% за два года

В Кишиневе цены на жилье достигли 1,72 тысячи евро за квадратный метр Стоимость квартир в Кишиневе выросла на 61% за два года

Москва28 ноя Вести.Средняя стоимость жилой недвижимости в Кишиневе за последние два года увеличилась на 61%, достигнув 1,72 тысячи евро за квадратный метр.

Об этом сообщает молдавский экономический портал Bani.md со ссылкой на исследование риелторской компании Acces Imobil.

Аналитики обратили внимание на то, что рост цен происходил на фоне падения покупательской активности. Таким образом, за первые три квартала 2026 года количество сделок купли-продажи квартир сократилось на 16,8%.

В 2023 году средний показатель составлял 1 070 евро за квадратный мето, в 2024 - вырос до 1 540 евро, а к 2025 году зафиксировался на отметке 1 720 евро.

Специалисты добавили, что ценовой разброс в столице Молдавии и ее пригородах остается очень высоким, стоимость квадратного метра варьируется в пределах от 800 до 5 000 евро.

Ранее министр труда и социальной защиты Молдавии Наталья Плугару рекомендовала согражданам, которые не могут оплачивать слишком большие счета за жилье, продавать его и переселяться в более скромные дома и квартиры.