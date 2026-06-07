Зампредседателя КНР: Китай будет поддерживать Белоруссию в защите суверенитета

В Китае заявили о готовности поддержать Белоруссию в защите ее суверенитета Зампредседателя КНР: Китай будет поддерживать Белоруссию в защите суверенитета

Москва7 июн Вести.Китай готов продолжать поддерживать Белоруссию в вопросе защиты ее суверенитета. Об этом рассказал заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

По его словам, Минск является стратегическим партнером Пекина.

Китай твердо привержен развитию отношений и углублению сотрудничества с Белоруссией и продолжит ее поддерживать в защите суверенитета, безопасности и интересов развития цитирует заместителя председателя КНР агентство Xinhua

В Минске накануне прошла встреча Хань Чжэна и премьер-министра Белоруссии Александра Турчина​​​.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин в скором времени могут порадовать мировую энергетику новыми договоренностями.