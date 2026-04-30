Москва30 апрВести.Кремль пока не слышал реакции Киева на предложение о перемирии ко Дню Победы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышалисказал представитель Кремля
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась вечером 29 апреля, выразил готовность объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы.
Как позже уточнил Песков, конкретные сроки возможного перемирия будут объявлены отдельно.