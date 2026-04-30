Песков: в Кремле не слышали реакции Киева на предложение о перемирии на 9 Мая

В Кремле пока не слышали реакции Киева на предложение о перемирии на День Победы Песков: в Кремле не слышали реакции Киева на предложение о перемирии на 9 Мая

Москва30 апр Вести.Кремль пока не слышал реакции Киева на предложение о перемирии ко Дню Победы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышали сказал представитель Кремля

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась вечером 29 апреля, выразил готовность объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы.

Как позже уточнил Песков, конкретные сроки возможного перемирия будут объявлены отдельно.