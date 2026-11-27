Москва27 нояВести.В Курской области полицейские вытащили раненых из горящего после атаки БПЛА автомобиля, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Инцидент произошел в поселке Коренево. Сотрудники полиции во время несения службы заметили горящий автомобиль.
Полицейские незамедлительно проследовали к нему — в салоне находились мужчина и женщина. Правоохранители эвакуировали пострадавших в безопасное местосказано в публикации ведомства в MAX
Уточняется, что женщина из-за полученных ранений находилась в тяжелом состоянии.
После оказания первой помощи обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.