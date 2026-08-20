Москва20 авгВести.В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что заместитель командующего Саддам Хафтар встретился с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала.
По заявлению пресс-службы ЛНА, встреча состоялась в Кремлевском дворце в рамках официального визита Хафтара в Россию. По данным ливийской стороны, он передал Владимиру Путину приветствия от главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара и отметил "глубокие братские связи" между двумя странами.
Саддам Хафтар передал приветствия фельдмаршала Халифы Хафтара, главнокомандующего Ливийской национальной армией, президенту Путину и дружественному российскому народуприводит слова заявления ТАСС
В ЛНА также подчеркнули, что командование намерено укреплять сотрудничество с Россией в различных областях.
Как пишет издание Libya Review, Владимир Путин "похвалил роль вооруженных сил в поддержании безопасности и стабильности в Ливии и подтвердил поддержку России в укреплении стабильности".
Накануне Саддам Хафтар встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым. Стороны обсудили военное сотрудничество между двумя странами, направленное на поддержание стабильности в регионе, сообщили в командовании ЛНА.