Москва28 нояВести.В многоэтажном жилом доме № 13 Оренбурга произошел инцидент с грузовым лифтом. О происшествии пишет "Российская газета".
По данным издания, жители второго подъезда около полуночи услышали грохот из лифтовой шахты. Они проверили двери грузового лифта – те не открывались, камера внутри кабины не работала. Жильцы вызвали экстренные службы, так как опасались, что внутри подъемника находятся люди.
По неподтвержденным данным, причиной инцидента мог стать оторвавшийся противовес. Из-за него, как сообщается, лифт резко взлетел со второго на двадцатый этаж. Жильцы обратились в надзорные органы.
Никто не пострадал в результате инцидента.