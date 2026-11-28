Лифт резко поднялся со второго на двадцатый этаж в многоэтажном доме в Оренбурге

В многоэтажке Оренбурга лифт самостоятельно взлетел со второго на двадцатый этаж Лифт резко поднялся со второго на двадцатый этаж в многоэтажном доме в Оренбурге

Москва28 ноя Вести.В многоэтажном жилом доме № 13 Оренбурга произошел инцидент с грузовым лифтом. О происшествии пишет "Российская газета".

По данным издания, жители второго подъезда около полуночи услышали грохот из лифтовой шахты. Они проверили двери грузового лифта – те не открывались, камера внутри кабины не работала. Жильцы вызвали экстренные службы, так как опасались, что внутри подъемника находятся люди.

По неподтвержденным данным, причиной инцидента мог стать оторвавшийся противовес. Из-за него, как сообщается, лифт резко взлетел со второго на двадцатый этаж. Жильцы обратились в надзорные органы.

Никто не пострадал в результате инцидента.