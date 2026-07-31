Из-за вспышки ящура в Подмосковье уничтожат около 500 животных

В Московской области зафиксирована вспышка ящура Из-за вспышки ящура в Подмосковье уничтожат около 500 животных

Москва31 июл Вести.В Московской области произошла вспышка ящура на ферме, владелец которой купил партию баранов в Астраханской области. Животные оказались больны, сообщает Telegram-канал Mash.

Через несколько дней после транспортировки оказалось, что животные больны. От них заразились коровы и козы. Почти 500 голов уничтожат, чтобы сохранить остальные поголовья. Подъезды к ферме перекрыли говорится в сообщении

Хозяин заболевших животных уверяет, что он стал жертвой конкуренции. Изначально он списывал плохое самочувствие баранов на плохое питание. Теперь обещает, что больше не будет заниматься животными.

Ящур — крайне заразная вирусная болезнь коров, свиней, овец, коз и других парнокопытных. Животные умирают из-за поражения и паралича сердца.