До конца года 54 пригородных маршрута свяжут с системой транспорта Москвы

В московскую систему транспорта планируют интегрировать 54 пригородных маршрута До конца года 54 пригородных маршрута свяжут с системой транспорта Москвы

Москва6 мая Вести.До конца 2026 года в систему московского транспорта планируется интегрировать 54 пригородных маршрута. Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Департамента транспорта Москвы Никита Качарава.

По его словам, всего в столичную транспортную систему планируется внедрить треть от всех пригородных маршрутов.

Уже запущено 35 маршрутов. В прошлом году это было 25, в этом году запустили уже 10. И всего до конца этого года планируем интегрировать в систему московского транспорта 54 маршрута в разных направлениях – от Одинцово до Мытищ сказал Качарава

В Дептрансе отметили, что на рейсы будут выходить современные подвижные составы российского производства.