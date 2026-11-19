В Оренбургской области закрыли аэропорт на фоне ракетной опасности Ракетную опасность объявили в Оренбургской области, аэропорт закрыт

Москва19 ноя Вести.Режим ракетной опасности объявлен на территории Оренбургской области, введен план "Ковер", в связи с чем закрыт аэропорт. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность... Введен режим воздушных ограничений – план "Ковер". Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда написал глава региона

Аналогичный режим ракетной опасности также введен на территории Башкирии. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Уфы.