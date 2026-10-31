В Ростове-на-Дону подростки врезались в 4 припаркованных машины и сбежали

В Ростове-на-Дону утроили массовое ДТП с 4 машинами во дворе дома В Ростове-на-Дону подростки врезались в 4 припаркованных машины и сбежали

Москва31 окт Вести.В Ростове-на-Дону два подростка утроили массовое ДТП во дворе жилого дома.

Они умудрились врезаться сразу в четыре припаркованных автомобили, а потом сбежали с места происшествия, не дожидаясь приезда полиции, пишет Telegram-канал 112.

Инцидент произошел утром 31 октября в микрорайоне "Суворовский".

Машина один за другим врезалась в припаркованные автомобили. Сразу после ДТП из нее выбежали двое парней и бросились в бега сказано в публикации

Информации о пострадавших в результате столкновений не поступало.