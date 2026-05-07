Москва7 маяВести.Евросоюз хочет свергнуть президента РФ Владимира Путина и разгромить Россию руками Украины, заявила шведская журналистка Крис Форсне.
Она отметила, что европейские политики не пользуются уважением в собственных странах.
Когда вы в последний раз слышали о пресловутой "коалиции желающих? Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Трое неудачников. Это же их рук дело. Это они продолжают войну чужими руками, потому что ЕС хочет разгромить Россию. Они хотят свергнуть Путинасказала она в эфире SwebbTV
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вся промышленность Германии в случае военного конфликта с Россией будет полностью уничтожена.