В Швеции раскрыли планы ЕС в отношении России Журналистка Форсне: Евросоюз хочет разгромить Россию чужими руками

Москва7 мая Вести.Евросоюз хочет свергнуть президента РФ Владимира Путина и разгромить Россию руками Украины, заявила шведская журналистка Крис Форсне.

Она отметила, что европейские политики не пользуются уважением в собственных странах.

Когда вы в последний раз слышали о пресловутой "коалиции желающих? Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Трое неудачников. Это же их рук дело. Это они продолжают войну чужими руками, потому что ЕС хочет разгромить Россию. Они хотят свергнуть Путина сказала она в эфире SwebbTV

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вся промышленность Германии в случае военного конфликта с Россией будет полностью уничтожена.