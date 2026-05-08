В США 8 мая объявлено днем победы во Второй мировой войне Трамп объявил 8 мая днем победы во Второй мировой войне, не упомянув вклад СССР

Москва8 мая Вести.В США 8 мая 2026 года провозглашается днем ​​празднования дня победы во Второй мировой войне. Соответствующую прокламацию подписал глава Белого дома Дональд Трамп. Документ опубликован его администрацией.

Президенты США ежегодно публикуют прокламации к этой дате. В 2025 году Трамп переименовал памятную дату 8 мая "День победы в Европе" в "День победы во Второй мировой войне". В 2026 году он продолжил продвигать этот взгляд на события XX века. Уточняется, что в тексте не упоминается вклад СССР в победу над нацизмом.

В день победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников говорится в прокламации президента

Ранее посол России в США Александр Дарчиев рассказал, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа отношение Соединенных Штатов к празднованию дня победы изменилось. Он подчеркнул, что американские официальные лица стали больше внимания уделять этой теме.