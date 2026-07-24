Автомобиль влетел в дерево и загорелся, 6 человек погибли в Татарстане

В Татарстане 6 человек погибли в ДТП Автомобиль влетел в дерево и загорелся, 6 человек погибли в Татарстане

Москва24 июл Вести.В Татарстане 6 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила региональная прокуратура. Авария произошла ночью 24 июля на Волжской улице в городе Зеленодольске.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в дерево, автомобиль Chevrolet Lanos загорелся.

В результате водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм отметила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в МАХ

На место ДТП прибыл прокурор Дмитрий Ерпелев, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.