Женщина получила ожог голени на пожаре в жилом доме в Туве

В Туве в результате пожара в жилом доме пострадала 38-летняя женщина Женщина получила ожог голени на пожаре в жилом доме в Туве

Москва21 ноя Вести.В Туве в результате пожара на кухне частного жилого дома пострадала 38-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с ожогом голени. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Возгорание линолеума произошло рано утром 21 ноября, в субботу, на улице Чылбак в селе Суг-Аксы.

В результате происшествия ожоги 1–2 степени получила 38-летняя женщина. С термическими травмами левой голени (7% поверхности тела) она госпитализирована в хирургическое отделение Дзун-Хемчикского межкожуунного медцентра говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Врачи оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное. Детали случившегося предстоит выяснить специалистам.