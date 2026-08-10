Москва10 авгВести.Пассажирский поезд Владивосток – Москва задерживается по техническим причинам на Восточно-Сибирской железной дороге, сообщили в пресс-службе филиала РЖД.
10 августа 2026 года по техническим причинам на Восточно-Сибирской железной дороге задержан пассажирский поезд № 9 сообщением Владивосток – Москва. Задержка составляет 3 часа 49 минутговорится в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги
Отмечается, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для скорейшего ввода поезда в график.