Застройщик задел памятник археологии в Ярославле при возведении отеля

В Ярославле при строительстве отеля задели памятник археологии Застройщик задел памятник археологии в Ярославле при возведении отеля

Москва29 ноя Вести.В Ярославле при строительстве нового отеля задели памятник археологии федерального значения – место основания города под названием "Стрелка". Об этом градозащитница Ольга Мазанова сообщила в соцсети "ВКонтакте".

Все-таки застройщик "ООО ИНТЕР-Отель" залез за границы участка, где ранее были проведены археологические исследования, чем нарушил требования законодательства РФ об охране объектов культурного наследия! Зафиксировано повреждение памятника археологии федерального значения "Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в." говорится в сообщении

На своей странице Ольга Мазанова опубликовала ответ Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Ведомство сообщило, что прокуратура Кировского района проводит проверку по этому поводу.

Факт проведения работ вне территории (участков), согласованных службой, нашел свое подтверждение при проведении совместного с прокуратурой осмотра говорится в ответе

По данным ведомства, застройщик действительно допустил ряд нарушений и проводил работы вне согласованного участка.