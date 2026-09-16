Москва16 сенВести.В Новосибирске было совершено нападение на офис партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса.
Утром 16 сентября, практически накануне выборов в Государственную думу, совершено нападение на офис региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Новосибирскеговорится в сообщении
Произошедшее в партии расценили как акт вандализма, совершенный украинскими мошенниками с целью запугать и парализовать работу партийной площадки. В публикации подчеркивается, что достичь цели преступникам не удалось и что приемная продолжает работу в обычном режиме.