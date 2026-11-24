Москва24 нояВести.Ветеринарные врачи отмечают рост числа собак, поступающих в клиники с тяжелыми острыми отравлениями из-за действий догхантеров. Об этом заявил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в беседе с KP.RU.
Специалист пояснил, что злоумышленники стали использовать более сложные методы. В частности, они прячут в приманках травмирующие предметы, например, рыболовные крючки.
Но, самое страшное — это, когда основным ядром отравы является противорвотный компонентподчеркнул Шеляков
По словам врача, наличие такого компонента маскирует первые симптомы отравления, из-за чего владельцы животного не всегда успевают вовремя обратиться за ветеринарной помощью.
Он добавил, что опасные вещества чаще всего оставляют в местах с высоким трафиком людей, где, по мнению злоумышленников, выгул питомцев нежелателен. Ветеринар рекомендовал владельцам проявлять повышенную осторожность при прохождении с собаками около детских площадок, скамеек и жилых домов.
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