Ветеринар Шеляков заявил об усложнении состава отрав для собак догхантерами

Ветеринар предупредил о появлении противорвотных компонентов в ядах догхантеров Ветеринар Шеляков заявил об усложнении состава отрав для собак догхантерами

Москва24 ноя Вести.Ветеринарные врачи отмечают рост числа собак, поступающих в клиники с тяжелыми острыми отравлениями из-за действий догхантеров. Об этом заявил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в беседе с KP.RU.

Специалист пояснил, что злоумышленники стали использовать более сложные методы. В частности, они прячут в приманках травмирующие предметы, например, рыболовные крючки.

Но, самое страшное — это, когда основным ядром отравы является противорвотный компонент подчеркнул Шеляков

По словам врача, наличие такого компонента маскирует первые симптомы отравления, из-за чего владельцы животного не всегда успевают вовремя обратиться за ветеринарной помощью.

Он добавил, что опасные вещества чаще всего оставляют в местах с высоким трафиком людей, где, по мнению злоумышленников, выгул питомцев нежелателен. Ветеринар рекомендовал владельцам проявлять повышенную осторожность при прохождении с собаками около детских площадок, скамеек и жилых домов.

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