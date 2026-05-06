Экс-командующий КСИР: война Ирана и США началась десятки лет назад

Война Ирана и США началась десятки лет назад, заявил экс-командующий КСИР Экс-командующий КСИР: война Ирана и США началась десятки лет назад

Москва6 мая Вести.Война Ирана и США началась не несколько месяцев, а несколько десятилетий назад. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в 1980-1988 годах Хусейн Чанонимоаддам.

По его словам, Иран находится в выгодном территориальном положении, что не дает покоя Соединенным Штатам.

Было много типов войны США против Ирана: блокада, санкции. Но это прямое вторжение с использованием всех возможностей: армии, флота, авиабомбардировок и Израиля. Да, Америка втягивает в войну свои колонии сказал он

Ранее сообщалось, что Иран получил от России более 325 тонн медикаментов за время боевых действий с США и Израилем.